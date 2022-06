Lebensmittel in Tirol teurer als in Deutschland

Schokolade: Differenz von 70 Cent

Die AK Tirol untersuchte zudem, ab welchem Preis einzelne Produkte in Deutschland zu haben sind und wie hoch die Obergrenze in Österreich ist. Den größten Unterschied gab es bei einer Milka Schokolade: 59 Cent versus 1,29 Euro! Sogar Nutella kann bei unseren Nachbarn um mehr als 60 Prozent günstiger sein. Die AK fügt hinzu, dass in den angegebenen Preisen der entsprechende Umsatzsteuersatz enthalten sei und sich diese zwischen den beiden Ländern „nur geringfügig“ unterscheiden würden. In Österreich sind es 10 Prozent, in Deutschland sieben bis 19 Prozent – je nach Lebensmittel.