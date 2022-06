Kreuzfahrten: Sightseeing mit Meerblick

Er begrüßt die hier ankommenden Reisenden - der ideale Startplatz für einen gemütlichen Stadtrundgang auf eigene Faust, was seit Pandemiebeginn erstmals wieder möglich ist. In einem Moment ist man noch mitten in den engen Caruggi, im nächsten Moment steht man auf einer großen Piazza vor der Kathedrale San Lorenzo. Sie ist eines der Highlights in Genua, dessen kulturelles Erbe oft unterschätzt wird und das sich erst beim Schlendern durch die romantischen Gassen offenbart.Vor der Rückkehr an Bord empfiehlt sich noch ein Kaffee auf der Piazza De Ferrari - und sei es nur, um dem sehr geschäftigen Treiben der vielen Menschen zuzusehen.