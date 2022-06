Mehrheitswahlrecht: Demokratie auf Französisch

Frankreich sieht sich mit der Revolution von 1848 zu Recht als Vorreiter im Kampf gegen absolutistische Regierungsformen. Dennoch kann der französische Präsident aufgrund der von General De Gaulle eingesetzten Verfassung mit fast absolutistischer Macht regieren. Vorausgesetzt, er verfügt auch über eine entsprechende Mehrheit in der Nationalversammlung mit ihren 577 Abgeordneten. Ob Emmanuel Macron auch in seiner zweiten Amtszeit über eine verfügen wird, entscheidet sich in der Parlamentswahl, deren zweite Runde am kommenden Sonntag stattfinden wird.