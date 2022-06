Teuerung: Landeschefin erhöht Druck auf Regierung

Jüngste Verhandlungsrunde dauert noch an

Die jüngste Verhandlungsrunde im Ringen um das Beste aus beiden Welten zwischen ÖVP und Grünen dauert indes an und dürfte sich noch bis in die Nachtstunden ziehen. Dem Vernehmen nach dürfte das dritte Anti-Teuerungs-Paket aus zwei Teilen bestehen und die ersten beiden (vier Milliarden Euro) deutlich übertreffen.