Hansi Flick: „Das war für uns ein Rückschritt“

Es sei augenfällig, „dass bei uns komplett in der Mannschaft die Überzeugung fehlt“, verteilte Flick einen Kollektiv-Tadel. Mahnend fügte der 57-Jährige am späten Samstagabend in der Puskas-Arena an: „Klar muss man auch sagen, dass wir in der Defensive schon das Eine oder Andere zugelassen haben, was einfach nicht sein darf.“ Ohne den geschonten Abwehrchef Antonio Rüdiger fehlte Stabilität und Ordnung.