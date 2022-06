Verstärkung aus Österreich für Dominik Thalhammer?

Zudem hätten sie eine Veränderung des Vereinsimage gebracht: „Weg von der Grauen Maus zu einer spannenden Mannschaft.“ Cercle habe eine „klare Identität“ entwickelt. „Jeder weiß, wer wir sind und wofür wir stehen und dass es richtig eklig ist gegen Cercle Brügge zu spielen“, berichtete Thalhammer mit Stolz. Seine Spieler konnte er schnell von seiner Pressingidee überzeugen. Die drei Siege zum Start seiner Amtszeit seien diesbezüglich ein „sehr guter Verstärker“ gewesen. „Es hat extrem gegriffen in Belgien so zu spielen, wo der Pressingstil nicht so verbreitet ist, mehr mannorientiert gespielt wird“, so Thalhammer. Er wurde von der guten Performance „schon überrascht. Ich glaube, dass die Wahrheit so in der Mitte liegt. Wir haben halt auch stark überperformt“, betonte der Cercle-Coach.