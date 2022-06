Ärger über die Umweltsünder an den Bächen

Seit Jahren haben Sommerfrischler den Waidischbach bei Ferlach für sich entdeckt. Das führte aber in der Vergangenheit bereits zu einigen Problemen. Nicht nur Anrainer ärgern sich über die Badegäste, auch Fischer und Umweltschützer zeigen sich über einige Besucher erzürnt. „Es kommt immer wieder vor, dass die Leute einfach ihren Müll liegen lassen und Feuer anzünden“, sagt Robert Kukowitsch vom Verein Thymallus, der den Waidischbach gepachtet hat. Keine Seltenheit, dass die Fischer am Rande des Baches leere Flaschen, Bierdosen, Zigarettenstummel und sogar kaputte Zelte finden. Außerdem säumen unzählige Feuerstellen den Bachlauf. Ein Problem, das es nicht nur am Waidischbach in Ferlach gibt. Viele Naturjuwele im gesamten Rosental sind von der Müllproblematik stark betroffen.