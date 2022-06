„Asiatischer Tiger“ zeigt Krallen im Waldviertel

Tigerbräu wird Stadtbräu

Als wäre der Anwaltsbrief nicht schon Überraschung genug, bekamen die Asiaten vor Gericht auch noch Recht – das Tigerbräu darf somit, zumindest in der Bundeshauptstadt, ab sofort nicht mehr vertrieben werden. Die Zwettler wären aber keine echten Waldviertler, wenn sie sich wirklich vertreiben lassen würden. So taufte man das süffige Helle auf Stadtbräu Groß Gerungs um, auch das neue Logo erinnert nun mehr ans Waldviertel, denn an einen fernöstlichen Dschungel. Aber das muss ja nicht unbedingt etwas Schlechtes sein