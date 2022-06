Nova Rock: Pannenhelfer rückten 91 Mal aus

Sonne bleibt

In den kommenden Tagen ist es möglich, dass vor allem die Rettungskräfte ein wenig aufatmen können. Die vergangenen Einsätze waren unter anderem auch auf Stürze im schwer begehbaren Gelände zurückzuführen. Laut Bergfex soll es von Samstag bis Montag weitgehend sonnig bleiben. Am Samstag können sich zu Mittag noch Wolken am Himmel zeigen, selbiges gilt für Sonntag. Am Montag ist wieder mit dem ein oder anderen Regenschauer sowie Wind zu rechnen.