Sturz von Nova-Rock-Bühne: Hubschraubereinsatz!

Ein Bühnenarbeiter hat sich beim Nova Rock in Nickelsdorf in der Nacht auf Freitag bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Der Mann stürzte nach dem Konzert von Muse von der Bühne und wurde gegen 2 Uhr mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Eisenstadt geflogen. Die Polizei berichtete außerdem von Einbrüchen in Zelte von Crew und Security.