Polizei nahm amtsbekanntes Ladendieb-Duo fest

Die beiden Slowaken reisten extra mit einem Mietwagen aus ihrer Heimat an, um in der Steiermark auf Beutezug zu gehen. In einem Geschäft in St. Lorenzen im Mürztal stahlen sie mehrere Elektrogeräte und verwendeten dafür eigens präparierte Einkaufstaschen, um unbemerkt aus dem Geschäft zu kommen.