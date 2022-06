Conte und Perillo sind mehrfache Champions

Beim Bergamasker Hirtenhund (Cane da Pastore Bergamasco) handelt es sich um den italienischen Vertreter uralter zotthaariger Hirtenhunde-Rassen, historisch zurückreichend bis in die Römerzeit, wobei es sich vermutlich um Nachkommen persischer Schäferhunde handelt. Es heißt, die Phönizier sollen sie nach Europa gebracht haben und hier haben sie dann im Zuge der Völkerwanderung ihre weitere Verbreitung gefunden. Hirtenhunde allgemein haben zwei Jobs zu erfüllen: einerseit das Führen („Hüten“), andererseits aber auch das Bewachen („Herdenschutz“) ihrer Herden, im Gegensatz zu den Spezialisten, den Hütehunden (Border Collies, Australian Shepherds oder Cattle Dog) und den Herdenschutzhunden (Maremmanos, Pyrenäenberghunde oder Kuvacs). Die ursprüngliche Heimat der Bergamasker Hirtenhunde ist die Provinz Bergamo in der Lombardei in Italien. Dort gingen die Hunde im Sommer in den Alpen zusammen mit ihren Hirten, den „Bergamini“, ihrer Arbeit nach, an Schaf- aber auch Rinderherden.