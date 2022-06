Suchtgift-Dealer (20) in Bischofshofen geschnappt

Die Festnahme des mutmaßlichen Suchtgift-Dealers erfolgte am Donnerstagabend gegen 18 Uhr. Zuvor hatte der 20-Jährige noch versucht, den Beamten davonzulaufen. Bei der Personendurchsuchung stellten die Polizisten vier Cannabis-Päckchen sicher. Im Zuge der anschließenden Hausdurchsuchung entdeckten die Beamten insgesamt 600 Gramm Cannabis, 12 Gramm Kokain sowie eine Suchtmittelwage und knapp 2500 Euro in bar. All dies war in einem Rucksack. Zudem fanden sie eine große Menge an verschließbaren Plastiksäckchen, die auf eine Verkaufsabsicht hindeuten. Der Kroate wurde auf freiem Fuß angezeigt.