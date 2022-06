Jennifer Lopez fuchsteufelswild wegen Shakira

Jennifer Lopez war fuchsteufelswild, als sie sich den Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowl 2020 mit Shakira teilen musste. Denn dass sie das Rampenlicht mit der kolumbianischen Sängerin teilen musste, passte der sexy Latina so gar nicht, wie in der neuen Netlix-Doku „Halftime“ zu sehen ist.