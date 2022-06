Ein Pferd als besonderer „Hilfs-Coach“ in Halbturn

Menschen liegen Hannah Peck am Herzen. Im Hauptberuf ist die Neusiedlerin deshalb Pädagogin. Im Pferdestall in Halbturn hat sie vor einigen Jahren Gabi Vonwald kennengelernt und ist bei ihr mit pferdegestütztem Coaching in Berührung gekommen. Da Peck selbst immer schon Pferde hatte, war für sie klar: Diese Ausbildung ist genau das Richtige. Nach etlichen Lehrjahren arbeitet sie nun als Mentaltrainerin sowie Burn-out-Coach und macht zielgerichtete pferdegestützte Coachings.