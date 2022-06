Auch zweiter Schuh von Messners Bruder gefunden

52 Jahre nach dem Tod von Reinhold Messners Bruder Günther am 8125 Meter hohen pakistanischen Berg Nanga Parbat ist nach Messners Angaben der zweite Schuh des Toten am Fuß des Diamir-Gletschers entdeckt worden. „Einheimische haben den zweiten Schuh gefunden. Mir wurde nur ein Bild zugeschickt“, sagte Messner am Donnerstag. Das Foto hatte Messner zuvor auf Instagram gepostet.