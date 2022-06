Boris Bukowski: Heimtückische Krebserkrankung

Non-Hodgkin-Lymphome bezeichnen eine äußerst komplexe Gruppe von Lymphdrüsenkrebs mit einer Reihe von Untergruppen und Typen. Lymphdrüsen bzw. Lymphknoten befinden sich überall im Körper, etwa in der Achsel und Leiste, am Hals sowie in der Nähe der inneren Organe. Sie sind Teil des Abwehrsystem und dienen als „Filterstationen“ für Gewebswasser (Lymphe), das sie etwa von Krankheitserregern oder entarteten Körperzellen reinigen.