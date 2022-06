Juwelier-Bande nach brutalem Coup ausgeforscht

Kurz vor Weihnachten 2020 stürmten drei maskierte Männer in ein Schmuckgeschäft mitten in Wiener Neustadt. Sofort schlugen und traten die Räuber auf den 57-jährigen Juwelier ein, zerrten ihn in den hinteren Teil des Ladens und fesselten ihn mit Kabelbindern. Dann ergriffen die Unbekannten mit einem Tresor, Schmuck aus den Vitrinen sowie Bargeld in sechsstelliger Höhe die Flucht. Das schwer verletzte Opfer konnte sich selbst in den Eingangsbereich schleppen, wo es von einem Passanten entdeckt wurde. „Der Mann leidet noch heute an den psychischen Folgen“, wird berichtet.