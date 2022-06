Lenker raste mit 131 km/h an Kindergarten vorbei

Ein Raser sorgt nun im Bezirk Hollabrunn für gehörigen Wirbel: Er war mit Tempo 131 km/h durchs Ortsgebiet gerast - direkt an einem Kindergarten vorbei. Dabei tappte der Lenker aber (leider) nicht in eine Radarfalle der Polizei, sondern in eine Messstation zu Forschungszwecken. Die gemeingefährliche Fahrt bleibt also ohne Folgen.