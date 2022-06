Leckereien im Sommer figurfreundlich entschärfen!

Die Badesaison ist in vollem Gange, und Sie möchten noch ein paar Kilos verlieren? Dann sollten Sie nun leicht und kalorienbewusst schlemmen. Kein Eis, kein Kuchen, kein Eiskaffee etc.? So streng muss man nicht mit sich sein, denn die Lieblingsnachspeisen lassen sich „entschärfen“: Wenn an heißen Tagen „Gefrorenes“ lockt, eher Wassereis oder Sorbet essen. Wie sieht es bei Milcheis aus? Fruchtige Sorten wie Erdbeer, Himbeer, Mango und Marille belasten die Figur viel weniger als Schokolade, Stracciatella und Pistazie. Zum Vergleich: Während eine Kugel Haselnusseis bis zu 150 Kalorien hat, kommt dieselbe Menge an Zitroneneis auf federleichte 50. Waffeln, Schlagobers und Streusel müssen nicht sein! Finger weg auch von Bechern wie „Bananensplit“ - mindestens 600 Kalorien gespart!