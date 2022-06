Putin schlägt Ausweg aus Getreideblockade vor

Putin: Seeminen an Lieferstopp schuld

Nicht Russland verhindere einen Export von Weizen aus der Ukraine, sagte der Kremlchef. Die Ukraine solle die Minen vor ihren Häfen an der Schwarzmeer-Küste entfernen. Die russische Armee werde dies nicht für Angriffe ausnutzen, versprach er. Russland könne auch die von ihm kontrollierten Häfen Mariupol und Berdjansk am Asowschen Meer zur Verfügung stellen, so Putin.