Türkei arbeitet an Plan für Getreideexport

Begleitung bis in „neutrale Gewässer“

Der von der UNO unterstützte Plan aus der Ukraine sieht vor, dass ein Korridor im Schwarzen Meer geschaffen wird, durch den die Ware das Land verlassen soll. Dieser könnte etwa von den Häfen Mariupol und Berdjansk genutzt werden. Diese seien von Minen befreit worden, sagte der russische Verteidigungsminister Schoigu. Minen könnten auch in weiteren Häfen wie in Odessa entfernt werden, teilte sein türkischer Amtskollege Hulusi Akar mit. Laut russischen Regierungskreisen sollen türkische Militärs das Räumen der Minen übernehmen und die Schiffe bis in „neutrale Gewässer“ begleiten. Die Türkei hat im Schwarzen Meer eine Seegrenze mit den beiden Kriegsparteien. Später würden russische Kriegsschiffe die Getreidefrachter bis zum Bosporus bringen.