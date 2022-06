Preisschock bei Fernwärme: Bald doppelt so teuer!

Nun ist es fix: Die Teuerungswelle reißt auch all jene mit, die auf Fernwärme angewiesen sind. Die Erhöhung ist mehr gewaltig: ein Plus von 92 Prozent! Das kommt einer Verdoppelung des Preises gleich. Für einen durchschnittlichen Haushalt bedeutet das Mehrausgaben von etwa 45 Euro - pro Monat. Wien Energie beteuert, dass sie „keine Wahl“ hätten. Sie bräuchten das Geld auch, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, und aus Gas aussteigen zu können, wird erklärt. Dafür seien Investitionen in der Höhe von einer Milliarde Euro geplant. Indes blieb bis dato kein Bereich des Lebens von den Teuerungen verschont. Wir geben einen Überblick über die Preissteigerungen beim Einkaufen, Wohnen, etc. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.