Petra Frey nach Mörbisch von Betrunkenem gerammt

Sie hat den Vogel zu Pfingsten heuer abgeschossen, denn mehr Pech als Schlagerstar Petra Frey (43) kann man an einem Wochenende kaum haben. Erst war da der Samstagabend, als sie live im ORF ihren „Starnacht“-Auftritt wegen eines Gewitters unterbrechen musste. Und dann wurde sie auf dem Weg zu einem Auftritt in Italien, in Mühl in Südtirol, von einem offenbar betrunkenen Autofahrer gerammt.