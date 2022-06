Unwetter: ORF unterbricht „Starnacht“ in Mörbisch

Die Premiere der ORF-„Starnacht“ in Mörbisch stand unter keinem guten Stern. Denn jene Unwetterzelle, die zahlreiche Teile Österreichs am Samstag erfasste, zwang die Veranstalter des Live-Events am Neusiedler See zu einer Unterbrechung. Moderator Alfons Haider betonte, dies sei „aus Sicherheitsgründen“ notwendig.