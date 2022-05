Pitt verzweifelt: Kontakt zu Kindern abgebrochen

„Die Zwillinge nehmen seine Anrufe und SMS an, doch das Band ist nicht mehr so stark, wie es mal war“, schilderte der Insider die Misere, in der sich Pitt befindet. Selbst Shiloh, die stets am engsten mit ihrem Vater verbunden war, ignoriert den Schauspieler mittlerweile. „Sie ruft ihn weder zurück, noch antwortet sie auf seine SMS. Und der Grund ist Druck von Angie, die Angst hat, Shiloh, die ihrem Vater so ähnlich ist, könnte sich auf Brad Pitts Seite schlagen. DAS ist Angies größte Angst.“