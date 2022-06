Statue von Kopfstoß wird doch wieder aufgestellt

In den Golf-Monarchien werden grundsätzlich keine Statuen in der Öffentlichkeit ausgestellt. Die Skulptur „Coup de tête“ werde aber nun vor einem neuen Sportmuseum in Doha ihren Platz finden, sagte Al-Mayasa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, die Vorsitzende der Museenverwaltung und Schwester von Emir Tamim bin Hamad Al Thani.