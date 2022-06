„Wenn ich tanze, kann ich die Freiheit spüren“

Sofiia will Heimat bei WM vertreten

Sofiias wichtigster bisheriger Erfolg ist aber die Qualifikation auf das Recht, die Ukraine an der Tanz-Weltmeisterschaft DWC (Dance World Cup) am 24. Juni in San Sebastian, Spanien, zu vertreten. Allerdings fehlt ihr im Moment das Geld für Flug und Unterkunft. Die Caritas bitte um Spenden für Sofiia. Denn: „Mein größter Traum ist Frieden in der Ukraine. Wenn ich tanze, kann ich diese Freiheit spüren“, sagt Sofiia.