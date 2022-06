Nach Murenabgängen: B 64 nur einspurig befahrbar

Einige kräftige Unwetter gingen auch an der Gemeinde St. Kathrein am Offenegg nicht spurlos vorüber. Laut der Freiwilligen Feuerwehr Weiz hat es in der Nacht auf Montag 86 Liter pro Quadratmeter geregnet. Aufgrund der großen Regenmengen sei es zu zwei Murenabgängen auf der B 64 auf Straßenkilometer 21,4 und 21,7 gekommen.