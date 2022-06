Kanadas Nationalteam streikt fünf Monate vor WM

„Unnötig in die Länge gezogen“

Gefordert wird von Seite der Aktiven eine höhere Bezahlung sowohl für die Männer- als auch die Frauennationalteams. Die Profis reklamieren unter anderem 40 Prozent des Preisgeldes für die Teilnahme an der WM in Katar für sich. Canada Soccer habe die Gespräche zunächst „unnötig in die Länge gezogen“ und am Donnerstag dann ein schlechtes Angebot unterbreitet, hieß es von der Mannschaft.