Charlotte gibt bei Kinder-Kult-Song den Takt an!

An die 40 Mitglieder der Royal Family - aber nicht Queen-Enkel Prinz Harry und Ehefrau Herzogin Meghan - verfolgen dann am Abend in London das Jubiläumskonzert für die Queen aus der Royal Box. Prinzessin Charlotte und Prinz George schwenkten gemeinsam mit ihren Eltern in der ersten Reihe britische Fahnen, beim Gassenhauer „Sweet Caroline“, vorgetragen von Rod Stewart, sangen sie mit.