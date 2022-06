Das Video der Queen mit Paddington Bär ist ein Hit

In einem Video von einer ungewöhnlichen Teestunde aus Anlass ihres 70. Thronjubiläums hat die britische Königin Elizabeth II. wieder einmal ihren Humor bewiesen. Darin ist die 96-jährige Monarchin beim Tee mit der Kinderbuch-Figur Paddington Bär zu sehen. Zu dem in feinem Porzellan gereichten Tee zieht Paddington ein Marmeladen-Sandwich aus seinem alten roten Hut. Und Sie glauben nicht, was die Queen dann macht. Sie zieht grinsend ebenfalls ein Marmeladen-Sandwich aus ihrer Tasche. Das Video - das wir oben für Sie eingebunden haben - ist innerhalb weniger Stunden mehr als 1,3 Millionen Mal am Royal Channel geklickt worden.