NHL: Colorado dank Auswärtssieg vor Finaleinzug

Nächstes Spiel am Dienstag

Das vierte Spiel der Serie um den Einzug in das Endspiel um den Stanley Cup findet in der Nacht auf Dienstag erneut in Edmonton statt. Die Kanadier um McDavid und Leon Draisaitl stehen mit dem Rücken zur Wand. Erst vier Mannschaften ist es in der NHL gelungen, einen 0:3-Rückstand in einer Serie noch zu drehen.