Plötzlich ist SPÖ-Chef Lang der neue Landesvater

„Die Post muss beantwortet werden“

Und so ist für Hermann Schützenhöfer ein Ehrenplatz in der schwarzen Ruhmeshalle reserviert. ÖVP-Geschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg bestätigt der „Steirerkrone“, dass in der Parteizentrale auf dem Karmeliterplatz in Graz ein Büro für den scheidenden Landeschef eingerichtet wird: „Auch wenn er nicht mehr im Amt ist, wird er noch viele Anfragen und Einladungen erhalten. Diese Post muss beantwortet werden.“ Ein Zeichen tiefer Dankbarkeit, das bei Weitem nicht jedem Parteiobmann zuteilwurde.