Großer Bahnhof für Oranjes in Graz geplant

„Not amused“ war man in der Präsidentschaftskanzlei, dass die steirischen Tageszeitungen Wind von der royalen Geheim-Visite bekamen - und Details zum Staatsbesuch von Königin Máxima und König Willem-Alexander vorab verrieten. Am Freitagabend bestätigte das Büro von Alexander Van der Bellen schließlich, dass die niederländischen Royals vom 27. bis 29. Juni in Wien und Graz weilen werden. Am Montag werden die beiden um 11.30 Uhr im Burghof von „VdB“ willkommen geheißen, danach stehen zwei Tage lang zahlreiche Termine in der Bundeshauptstadt auf dem Programm.