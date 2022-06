Ukraine: Kurz für möglichst schnelle Verhandlungen

Keine Waffenlieferungen

In Bezug auf die österreichische Neutralität sprach sich Kurz gemäß ÖVP-Linie für die Unterscheidung zwischen militärischer und politischer Neutralität aus. Österreich und die Schweiz hätten als Brückenbauer und Ort für Gespräche „für die Welt Großes geleistet und den Dialog gefördert“, so der Ex-Kanzler. Waffenlieferungen an die Ukraine schloss er auch für die Zukunft aus.