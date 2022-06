Kiew glaubt an Kriegsende „in 2 bis 6 Monaten“

Kämpfe in Sjewjerodonezk dauern an

Derzeit kämpft das Militär vor allem im Osten der Ukraine, wie in der Großstadt Sjewjerodonezk, in der vor dem Krieg einschließlich des Ballungsraums etwa 380.000 Menschen lebten. Dort hat Moskau seine Truppen und Artillerie verstärkt. Die Angriffe zielen darauf ab, die letzten ukrainischen Truppen im Gebiet Luhansk von der Versorgung abzuschneiden und sie einzukesseln. Die russischen Truppen haben Sjewjerdonezk bereits in den vergangenen Wochen erreicht, aber noch nicht vollständig einnehmen können.