Unfälle im Pfingstreiseverkehr: Erste große Staus

Durch den Reiseverkehr ebenfalls überlastet war die A9 (Pyhrnautobahn) in Oberösterreich und in der Steiermark Richtung Süden. Der ÖAMTC verzeichnete Staus vor den Baustellen St. Pankraz und Windischgarsten, Treglwang - Kalwang, Übelbach - Knoten Deitschfeistritz-Peggau, sowie zwischen Plabutschtunnel und Wundschuh. Beim Knoten Graz-West auf der A2 geriet der Verkehr in Richtung Westen zeitweise zum Stocken. Im Westen mussten sich Autofahrer bei der Einreise nach Tirol auf der A12 (Inntal Autobahn) und auf der Fernpassstrecke (B179) in Geduld üben.