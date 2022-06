Pfingsten: Reiselust bringt Stau und Verzögerungen

Allerdings wird auch wieder Stau erwartet, so der ÖAMTC, der an an die aktuellen Einreisebestimmungen erinnert: Mit Ende Mai wurden auch die letzten 3G-Einreisebestimmungen in den Nachbarländern, in Italien und Deutschland, aufgehoben. Auch bei der Wiedereinreise nach Österreich braucht man keine 3G-Zertifikat mehr.