Hertha-Coach: Darum blieb er in Russland

Mit emotionalen Worten hat der neue Hertha-Trainer Sandro Schwarz seinen umstrittenen Verbleib bei Dynamo Moskau trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine erklärt. „Jeder kennt meine Haltung zu diesem Angriffskrieg. Was ich sagen kann, ist, dass die Menschen aus dem Dynamo-Umfeld gute Menschen sind, die eine klare Haltung haben, wie wir alle zu dem Thema“, sagte Schwarz in einem Mediengespräch des deutschen Fußball-Bundesligisten aus Berlin am Freitag.