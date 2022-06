Schärfere Kontrollen auf Österreichs Straßen

2021 waren es 277 Unfälle

Im Jahr 2021 wurden am Pfingstwochenende von Freitag bis einschließlich Pfingstmontag bei 277 Verkehrsunfällen 343 Menschen verletzt und eine junge Pkw-Lenkerin sogar getötet. Deshalb appelliert die Polizei auch in diesem Jahr an die Eigenverantwortung der Verkehrsteilnehmer: „Seien Sie partnerschaftlich und rücksichtsvoll im Straßenverkehr unterwegs.“