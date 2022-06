Queen sagte Teilnahme an Dankgottesdienst ab

Sorge nach den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. Die britische Monarchin wird am Freitag nicht am Dankgottesdienst zu ihren Ehren teilnehmen. Die 96 Jahre alte Königin habe während ihres Auftritts am Balkon des Buckingham Palace „einige Beschwerden“ verspürt und werde die Zeremonie in der Kathedrale St. Paul‘s „mit großem Widerwillen“ verpassen, heißt es aus dem Palast. Viele Royal-Fans sind bereits in Sorge, die Monarchin könnte sich bei ihrem Corona-infizierten Sohn Prinz Andrew angesteckt haben.