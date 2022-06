Queen-Sohn Prinz Andrew Corona-positiv getestet

Skandal-Royal Prinz Andrew fällt für die weiteren Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum seiner Mutter wegen einer Corona-Erkrankung aus. Der Herzog von York war an diesem Freitag zu einem Dankgottesdienst in der Londoner Kathedrale St. Paul‘s erwartet worden. „Bei einem Routinetest wurde der Herzog positiv auf Covid getestet und wird mit Bedauern nicht am morgigen Gottesdienst teilnehmen“, so eine Stellungnahme aus dem Palast.