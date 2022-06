Aufatmen in London: Queen zeigt sich am Balkon

Mit der traditionellen Parade „Trooping the Colour“ haben in London die offiziellen Feiern zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. begonnen. Thronfolger Prinz Charles nahm am Donnerstag in Vertretung seiner Mutter die Militärschau auf dem Gelände Horse Guards Parade ab. An seiner Seite waren sein Sohn Prinz William und seine Schwester Prinzessin Anne. Die 96-jährige Königin, die zuletzt gesundheitlich angeschlagen war, verfolgte das Spektakel im nahe gelegenen Buckingham-Palast und erschien dann am Balkon in einem hellblauen Ensemble, um sich noch während der Parade dem jubelnden Volk zu zeigen.