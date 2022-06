Prinzessin Charlotte sorgt für Schmunzeln im Netz

Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis begleiteten ihre Mutter, die Herzogin von Cambridge sowie die Herzogin von Cornwall zum ersten Mal in der Kutsche zur „Trooping the Colour“-Parade in London. Und Prinzessin Charlotte weiß im Gegensatz zu ihrem kleinen Bruder Louis offenbar schon ganz genau, wann es sich geziemt, der Menge zu winken.