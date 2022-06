Sozialer Sprengstoff | „Teuerungs-Hysterie“

Sozialer Sprengstoff. „Die Solidarität in Europa bekommt Risse“ - darauf weist „Krone“-Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz heute in einem bemerkenswerten Kommentar hin. Den Eurokraten in Brüssel sei dringend angeraten, keine weiteren Sanktionspläne mehr zu schmieden, meint er, denn die Solidarität in Europa sei an ihren Grenzen angelangt, die Geschlossenheit habe den Höhepunkt überschritten. Seinitz vermutet, dass „die Eurokraten in Brüssel möglicherweise nicht nachempfinden können, was es für die Lebenswelt sogar schon von Durchschnittsfamilien bedeutet, wenn plötzlich 8 Prozent ihres Einkommens - ein 50-Jahre-Rekord - wegschmelzen?“ So häufe sich sozialer Sprengstoff an, „denn mehr als eine Generation hat keine Erfahrung im Umgang mit solchen Teuerungen“. Sie wird ihn, das ist zu befürchten, schmerzhaft lernen müssen.