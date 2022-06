„Erste Sticheleien“ gegen Adeyemi von Bayern-Stars

„Aber ich will das nicht so groß machen, weil wir hier beim DFB eine Mannschaft sind. Was in der Bundesliga passiert, passiert in der Bundesliga.“ Bei der DFB-Auswahl trainiert er in diesen Tagen mit gleich drei neuen Teamkollegen: Julian Brandt spielt schon in Dortmund, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck wechseln ebenfalls zum 1. Juli nach Westfalen. Die „Dortmunder Jungs“ (Adeyemi) verstehen sich gut. Der angeschlagene BVB-Kapitän Marco Reus soll zudem bald dazukommen.