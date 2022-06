ÖVP Tirol sagt Nein zu „ideologischer Tempobremse“

30er in Götzens: „Schimpferei am Anfang, dann zeigen sich Vorteile“

Im Mittelgebirgsort Götzens umfasst der Durchzugsverkehr bis zu 12.000 Fahrzeuge pro Tag. „Es gilt seit 2009 Tempo 30. Verbunden mit der Rechtsregel auf Gemeindestraßen seit 2017“, so Bürgermeister Josef Singer. An neuralgischen Stellen bremsen Markierungen („Haifischzähne“) die Autofahrer ein. „Zudem haben wir drei mobile Geräte angeschafft“, verweist der Dorfchef auf die Leuchtanzeigen mit lächelnden oder bösen Gesichtern. Die Erfahrung zum 30er: „Zuerst schimpfen viele, doch es zeigen sich Vorteile.“ Neben der erhöhten Sicherheit sei es vor allem die Lärmbelästigung, die viel geringer sei (Halbierung laut Studien). Am Freitag treffen sich Vertreter von sechs Mittelgebirgsgemeinden mit einem Verkehrsplaner der BH, es geht um einheitliche Limits (derzeit Mix mit Tempo 30, 40 oder 50).