ORF-Manager: Herzinfarkt für Orban „faire Sache“

Pachner zu Orban: „Er will uns erpressen“

Grund des Anstoßes war die via orf.at verbreitete Meldung, dass Ungarn offenbar aufgrund der EU-Sanktionen gegen den russischen Patriarchen Kyrill I. das erst am Montag beschlossene Öl-Embargo gegen den Kreml boykottieren wolle - ein Vorhaben, das Ungarn am Donnerstag dementierte. Es sei „unglaublich, dass sich der selbsternannte magyarische (Anm.: ungarische) Oberkatholik für diese russisch-imperialistische Figur einsetzt“.