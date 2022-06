Wir laden zu Bierverkostung und Oldtimer-Rundfahrt

Die „Krone“ lädt ein: Rechtzeitig zum Vatertag verlosen wir 20x2 Tickets für die begehrte Bierverkostungsfahrt am 12. Juni. Da steht einiges am Programm: Start ist um 15.45 Uhr mit einer Führung durch das Historama-Technikmuseum in Ferlach. Da gibt’s nicht nur historische Straßenbahnen und Züge zu bestaunen, sondern auch sehenswerte Oldtimer!